Химкинский инженер стал участником международного марафона

Сотрудник научно-производственного объединения «Энергомаш» Владислав Пальмов из Химок принял участие в масштабном «Казанском марафоне». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Марафон проходил в течение трех дней, спортсмены соревновались на нескольких дистанциях: 42 км, 21 км, 10 км и 3 км.

«Марафон в Казани дался с трудом. Сказалась нагрузка стартов на прошлой неделе, но дистанцию я все же преодолел. Собой очень доволен, хоть и есть над чем работать. Буду готовиться к следующему важному старту в Санкт-Петербурге, который пройдет 5 июля», — рассказал химкинский инженер.

В забеге приняли участие почти 35 тыс. спортсменов из разных стран, в 2025 году он собрал рекордное количество участников. Отметим, что до этого Пальмов стал участником «Московского полумарафона».

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