Химкинский новогодний троллейбус перевез более 10 тыс. пассажиров

Празднично украшенный троллейбус, который вышел на линию в Химках в преддверии Нового года в конце декабря, перевез уже более 10 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Внутри транспортного средства создали две тематические зоны. В одной размещены новогодняя елка, Дед Мороз и Снегурочка, во второй – доска пожеланий и открытки, на которых можно написать поздравления для участников специальной военной операции.

«Мы ежегодно делаем этот проект прежде всего для жителей округа – чтобы обычная поездка превращалась в теплый и запоминающийся момент. Нам важно, чтобы пассажиры чувствовали заботу и внимание даже в мелочах», – подчеркнул директор МП «Химкиэлектротранс» Александр Васильев.

Троллейбус будет курсировать на линии до конца января, уточнили в сообщении.

