Химкинский педагог вошел в число призеров международного конкурса

Педагог из Гимназии № 9 Григорий Назаров представил Химки на международном конкурсе «История в школе: традиции и новации» и стал победителем третьей степени, награду ему вручил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В конкурсе учителей истории приняли участие более 500 педагогов из восьми федеральных округов России и стран ближнего зарубежья, награждение 24 из них провели в Доме РИО.

Мероприятие приурочили к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, поэтому участники уделили внимание вопросам на эту тему.

«От всей души поздравляю Григория Назарова с призовым местом в международном конкурсе и признанием профессионализма на мировом уровне», — сказала глава Химок Елена Землякова.

