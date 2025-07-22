Химкинский спортсмен одержал победу на первенстве Подмосковья по автокроссу

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Воспитанники Дома юных техников «Интеграл» из Химок завоевали две медали чемпионата и первенства Московской области по автокроссу — золотую и бронзовую. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Так, в классе багги Д3-250 победил Александр Абрамов, Вячеслав Лужков — занял третье место. Спортсмены выступили в составе команды имени Евгения Родионова.

«Наши ребята демонстрируют не только высокий уровень мастерства, но и настоящий спортивный характер. Поздравляю юных гонщиков и их наставников с достойным выступлением!» — отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

В соревнованиях также приняли участие представители Москвы, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Воронежа, Казани, Сочи и других городов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.