Химкинский спортсмен одержал победу на первенстве Подмосковья по автокроссу
Спортсмен из Химок одержал победу на первенстве Подмосковья по автокроссу
Фото: [Администрация г. о. Химки]
Воспитанники Дома юных техников «Интеграл» из Химок завоевали две медали чемпионата и первенства Московской области по автокроссу — золотую и бронзовую. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
Так, в классе багги Д3-250 победил Александр Абрамов, Вячеслав Лужков — занял третье место. Спортсмены выступили в составе команды имени Евгения Родионова.
«Наши ребята демонстрируют не только высокий уровень мастерства, но и настоящий спортивный характер. Поздравляю юных гонщиков и их наставников с достойным выступлением!» — отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.
В соревнованиях также приняли участие представители Москвы, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Воронежа, Казани, Сочи и других городов России.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.