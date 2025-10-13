Химкинским льготникам рассказали, как подать заявку на компенсацию расходов на оплату ЖКУ онлайн

Городской округ Химки перешел на региональный и федеральный стандарт предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг льготным категориям граждан, сделать это можно через региональный портал государственных и муниципальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.

С сентября 2025 года компенсацию будут перечислять на лицевые счета граждан, имеющих право на льготу и подавших заявление через портал.

«В квитанциях за оплату услуг ЖКХ будет указана полная сумма без учета скидки, как было ранее в предыдущих квитанциях. А сумма скидки будет компенсирована на расчетные счета», – говорится в сообщении.

Подать заявку можно как на портале, так и через цифровые зоны МФЦ. Узнать подробнее о процедуре можно по ссылке или по номеру телефона: 8 (495) 572-30-97.

