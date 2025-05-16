Химкинским предпринимателям рассказали о компенсации расходов на развитие бизнеса

«Оборудование у нас в основном европейское, с ним сейчас непросто — ни запчастей, ни расходников. Мы рассматриваем покупку китайского оборудования в качестве альтернативы. И есть программы государственной поддержки, которые позволяют часть средств, потраченных на покупку оборудования, возместить», — отметил бизнесмен Эдгард Соломонов.