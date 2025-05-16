Химкинским предпринимателям рассказали о компенсации расходов на развитие бизнеса
Предприниматели в Химках смогут компенсировать расходы на развитие бизнеса
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Химках развивают систему поддержки малого и среднего бизнеса, в рамках которой предприниматели могут получить муниципальные субсидии на покупку оборудования, модернизировать производство и развивать свой бизнес. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Так, например, компания Эдгарда Соломонова, работающая в сфере производства рекламной продукции, планирует приобрести оборудование и компенсировать часть расходов.
«Оборудование у нас в основном европейское, с ним сейчас непросто — ни запчастей, ни расходников. Мы рассматриваем покупку китайского оборудования в качестве альтернативы. И есть программы государственной поддержки, которые позволяют часть средств, потраченных на покупку оборудования, возместить», — отметил бизнесмен Эдгард Соломонов.
Для получения субсидии нужно подать заявку на сайте администрации. В пресс-службе уточнили, что ежегодно на поддержку бизнеса в бюджете закладывают 6 млн рублей, одна компания может получить компенсацию до 1 млн.
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