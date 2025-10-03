Химкинским школьникам рассказали о сухопутных войсках
Школьникам из Химок рассказали о сухопутных войсках
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В школе «Перспектива» в Химках состоялся открытый урок, посвященный Дню Сухопутных войск Российской Федерации, в нем приняли участие ученики, их родители, педагоги, а также почетные гости. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Участникам мероприятия рассказали об истории российских сухопутных войск, их ключевой роли в решающих боях и не только. Почетный гость мероприятия, ветеран боевых действий Александр Грошев поблагодарил школьников, педагогов и родителей за участие в сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.
«Сухопутные войска — это становой хребет нашей армии, основа обороны страны. На их плечах лежит основная тяжесть по защите наших рубежей. Рассказывать об их истории и подвигах — значит воспитывать в нашей молодежи чувство гордости за свою страну, за ее армию», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.