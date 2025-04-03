Хирурги в Долгопрудном прооперировали мужчину с жабрами

Специалисты Долгопрудненской больницы прооперировали мужчину с аномалией развития жаберных щелей. О необычном случае рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился житель в возрасте 26 лет, у которого на шее развилось крупное опухолевидное образование. Снаружи оно было покрыто капсулой, а внутри содержало полость с жидкостью. Припухлость появилась пару лет назад, но пациент до последнего не обращался за помощью.

В ходе обследования было выявлено крупное кистозное образование размером 8х5х5 см. Оно оттесняло сосуды, затрудняя кровоток к мозгу, и давило на пищевод.

Мужчину направили на операцию. Хирурги аккуратно выделили образование среди сосудов и удалили. Ткани были направлены на гистологическое исследование.

Операция прошла успешно. Пациента выписали домой через несколько дней после хирургического вмешательства.

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