Ход капремонта и реконструкции теплосетей и очистных сооружений проверили в двух округах Подмосковья

Представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области проверили ход капремонта и реконструкции теплосетей и очистных сооружений в Павловском Посаде и Электростали. Рабочие выезды провели первый заместитель главы министерства Дмитрий Лабыкин и гендиректор Мособлводоканала Владимир Векленко.

В Павловском Посаде проверили ход капитального ремонта 2,5 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от котельной «Городок». Ожидается, что уже к середине июня будет готово более 1,5 км байпасов.

В Электростали осмотрели канализационный коллектор на улице Тевосяна диаметром 1 тыс. мм. Степень готовности объекта составляет 44%. Работы ведутся с опережением графика. Завершить их планируется до ноября 2027 года.-

Также в Электростали проверили ход реконструкции очистных сооружений. Работы по модернизации стартовали в текущем году. В рамках выезда отметили, что для полноценного развертывания работ нужно обеспечить технические условия на подключение газоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения. Поручение передали муниципальной администрации.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках традиционного обращения к жителям отметил важность модернизации сферы ЖКХ в регионе.