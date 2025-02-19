Ход ремонтных работ в музыкальной школе Дубны проверили представители Общественной палаты

Представители городских властей и Общественной палаты, а также родители школьников проверили ход капремонта в музыкальной школе Дубны. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Сейчас на площадке работают более 20 человек. Специалисты завершают монтаж внутренних конструкций и приступают к устройству инженерных коммуникаций и отделке помещений.

В рамках ремонта будут сохранены исторический облик здания и большая ель во дворе. Памятник Михаилу Глинке, который находится во дворе, будет отреставрирован.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по ремонту школ искусств региона.