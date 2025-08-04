Хоккеисты Подольска одержали очередную победу на соревнованиях Ovi Cup

Спортсмены из Подольска одержали очередную победу на Кубке Александра Овечкина по хоккею Ovi Cup. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.

В Подмосковье в общей сложности открыто свыше 70 ледовых дворцов, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Так, команда «Витязи» выиграла в матче с командой «Сибирь». Игра завершилась со счетом 5:1. Авторами голов стали Михаил Вдовиченко, Дамир Шайхутдинов, Федор Разин, Эмиль Мазитов и Егор Кобзев.

«Уже сегодня их ждет противостояние с армейцами из Москвы. Желаем дальнейших успехов!» — отметили в администрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие спортивные учреждения ремонтируются и строятся в регионе.