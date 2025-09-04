Хоккейный матч в честь участника СВО Дмитрия Тараева прошел в Подольске

Хоккейный матч в честь участника специальной военной операции Дмитрия Тараева состоялся в Подольске на базе Ледового дворца «Витязь». В нем приняли участие спортсмены 2014 и 2015 годов рождения.

Перед стартом хоккеистов поприветствовали участники спецоперации Виктор Петров и Александр Тягунов. Они рассказал о подвигах погибшего героя.

Тараев с детства занимался хоккеем в школе «Витязь», а затем играл в составе команды. После этого перешел в клуб «Буран» в Воронеже. Впоследствии вернулся в «Витязь» и стал наставником.

В 2022-м Тараева мобилизовали в ВС РФ. Он был награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени. Погиб в результате отражения наступления противника. Его посмертно наградили орденом Мужества. В Подольске в честь него была открыта памятная доска, аллея памяти, «Парта Героя» и экспозиция в музее.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Подольске была открыта мемориальная доска в честь Героя РФ Артема Щукина.