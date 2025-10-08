Хоккейный матч в день рождения Владимира Путина провели в Подольске

В Подольске прошла игра в хоккей в честь дня рождения президента РФ

Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]

Хоккейный матч в честь дня рождения президента России Владимира Путина провели в Подольске. Об этом рассказал глава округа Григорий Артамонов.

Накануне президента РФ поздравил с днем рождения губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В рамках матча в Подольске команда округа сыграла с командой Федеральной службы охраны РФ.

«Особенный хоккейный матч посвятили нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину — человеку, чей пример вдохновляет миллионы», — сказал Артамонов.

Ранее сообщалось, что губернатор региона Андрей Воробьев подвел итоги спортивных мероприятий, которые проходили в области летом.

