Хоккейный матч в день рождения Владимира Путина провели в Подольске
В Подольске прошла игра в хоккей в честь дня рождения президента РФ
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Хоккейный матч в честь дня рождения президента России Владимира Путина провели в Подольске. Об этом рассказал глава округа Григорий Артамонов.
Накануне президента РФ поздравил с днем рождения губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В рамках матча в Подольске команда округа сыграла с командой Федеральной службы охраны РФ.
«Особенный хоккейный матч посвятили нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину — человеку, чей пример вдохновляет миллионы», — сказал Артамонов.
