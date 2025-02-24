Хранилища для овощей и картофеля на 22,5 тыс. тонн достроят в Подмосковье до конца года
В Подмосковье в 2025 году достроят три овощехранилища на 22,5 тыс. тонн
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Хранилища для овощей и картофеля, которые рассчитаны на 22,5 тыс. тонн, будут достроены в Подмосковье в этом году. О планах по вводу объектов рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Так, в текущем году в регионе планируется возвести три подобных объекта — в Луховицах, Коломне и Лотошино.
В Луховицах компания «СПК имени Ленина» запланировала ввод первой очереди хранилища для овощей на 18 тыс. тонн. В Коломне возведут объект на 2,5 тыс. тонн, в Лотошино — на 2 тыс. тонн.
По итогам 2024 года в Подмосковье возвели десять хранилищ для указанного вида продукции, общая мощность которых превысила 22 тыс. тонн.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что за счет трансформации ЦСС в регионе начали вводить больше коммерческих площадей.