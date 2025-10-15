Художник из Подольска стал участником конкурса граффити на Камчатке

Художник из Подольска Илья Демченко стал участником конкурса граффити на Камчатке, который проводится в рамках фестиваля «Авача Стрит Арт».

До этого в регионе прошел фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В конкурсе граффити участвуют 26 человек. Это художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Владивостока, Перми, Красноярска, Петропавловска-Камчатского.

Участники представили на конкурс 50 торцов зданий с изображениями на тему истории Камчатского края. Победителей определят по итогам голосования. Принять в нем участие можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе капремонта жилых домов в области.