Художник из Подольска стал участником конкурса граффити на Камчатке
Подольский художник стал участником фестиваля «Авача Стрит Арт»
Фото: [t.me/podolskadm]
Художник из Подольска Илья Демченко стал участником конкурса граффити на Камчатке, который проводится в рамках фестиваля «Авача Стрит Арт».
До этого в регионе прошел фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В конкурсе граффити участвуют 26 человек. Это художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Владивостока, Перми, Красноярска, Петропавловска-Камчатского.
Участники представили на конкурс 50 торцов зданий с изображениями на тему истории Камчатского края. Победителей определят по итогам голосования. Принять в нем участие можно здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе капремонта жилых домов в области.