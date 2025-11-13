И. о. бизнес-омбудсмена Подмосковья и прокурор региона провели прием предпринимателей

Прокурор Московской области Сергей Забатурин и и. о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова провели совместный прием представителей бизнес-сообщества.

В рамках приема было рассмотрено шесть обращений. Поступили жалобы на действия и решения региональных органов власти и органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций и правоохранительных органов. Большая часть жалоб касалась земельно-имущественных отношений.

За 10 лет совместной работы аппарата уполномоченного и прокуратуры региона было проведено 38 встреч с бизнесменами. В их рамках рассмотрели 256 обращений.

