И. о. бизнес-омбудсмена Подмосковья и прокурор региона провели прием предпринимателей
Наталья Чудакова и Сергей Забатурин провели прием предпринимателей
Фото: [Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области]
Прокурор Московской области Сергей Забатурин и и. о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова провели совместный прием представителей бизнес-сообщества.
В рамках приема было рассмотрено шесть обращений. Поступили жалобы на действия и решения региональных органов власти и органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций и правоохранительных органов. Большая часть жалоб касалась земельно-имущественных отношений.
За 10 лет совместной работы аппарата уполномоченного и прокуратуры региона было проведено 38 встреч с бизнесменами. В их рамках рассмотрели 256 обращений.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с профессиональным праздником судебных приставов области.