Игорь Брынцалов и Сергей Юров проверили работу избирательных участков в Балашихе

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава города Балашиха Сергей Юров посетили избирательные участки № 60 и № 1739, расположенные на территории школы № 16, чтобы оценить организацию голосования.

Они отметили активность жителей округа. Избирательный пункт является одним из самых больших в Балашихе.

«На данный момент здесь уже проголосовали 3% избирателей. Важно, что жители Балашихи активно участвуют в выборах. Уверен, что в Совет депутатов войдут те, кто действительно болеет душой за родной город и готов вместе с жителями решать возникающие вопросы», — подчеркнул Брынцалов.

В округе открылись 183 избирательных участка, проголосовать можно как на них, так и с помощью дистанционного электронного голосования. Председатель участковой избирательной комиссии № 60 Анна Зинина уточнила, что участок можно посетить с 08:00 до 20:00. Там работают четыре общественных наблюдателя, а также сотрудник полиции.

Выборы депутатов Совета депутатов городского округа Балашиха будут проходить три дня — 12, 13 и 14 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.