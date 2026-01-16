Игорь Брынцалов навестил семью участника СВО в Балашихе

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров навестили семью участника СВО в Балашихе. Во встрече также принял участие руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев.

Визит нанесли семье бойца Романа. В июне 2023 года он заключил контракт и отправился в зону СВО. За время службы был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медалью «За отвагу», медалями Жукова и Суворова.

Брынцалов, обращаясь к семье бойца, подчеркнул, что его родные могут гордиться своим мужем и отцом. Супруга военнослужащего Наталья призналась, что ей было нелегко, но она поддержала его решение.

Семья воспитывает двоих детей — 11-летнего Емельяна и 9-летнюю Таисию. Мальчик признался, что хотел бы играть за «ЦСКА», а девочка — заняться конным спортом.

Брынцалов поинтересовался, нуждается ли семья в чем-либо. Наталья рассказала, что семье оказывается всесторонняя поддержка. Брынцалов отметил, что в Подмосковье эта работа проводится системно.

Ранее о поддержке бойцов СВО в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.