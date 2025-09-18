Игорь Брынцалов обозначил приоритеты на осеннюю сессию Мособлдумы

В Московской областной думе прошло заседание фракции партии «Единая Россия», в рамках которого секретарь отделения «Единой России» в Подмосковье, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов обозначил приоритеты на осеннюю сессию. Это демографическая политика, поддержка семей с детьми, масштабная модернизация сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

«Отдельное внимание в осенней сессии будет уделено совершенствованию мер поддержки участников специальной военной операции и их семей», — сообщил секретарь подмосковного отделения партии.

На заседании он также отметил, что муниципальная избирательная кампания в регионе прошла успешно, партия получила 142 мандата из 196. Кроме того, участники обсудили итоги работы депутатов в летний период. Так, например, в регионе с участием депутатов партии прошло порядка 2,5 тыс. мероприятий, включая встречи с жителями, контроль хода строительства и ремонта социальных объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.