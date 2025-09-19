Игорь Брынцалов передал гуманитарную помощь областному пункту отбора на военную службу по контракту

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов осмотрел региональный пункт отбора на военную службу по контракту в Балашихе и передал центру гуманитарную помощь.

В рамках визита Брынцалов посетил занятия на спортивной площадке, тактическом поле и полигоне, а также занятие в аудитории для подготовки операторов БПЛА.

Он передал центру необходимую литературу и бытовую технику, которая позволит значительно улучшить условия пребывания будущих бойцов в пункте.

«Всего с 2023 года в пункт отбора обратилось свыше 44 тыс. человек, заключили контракт и убыли в войска — более 36 тыс. из них. Самое главное, что люди сегодня могут открыто посетить центр, сделать для себя выбор, принять взвешенное решение», — отметил он.

Ранее работу центра проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев.