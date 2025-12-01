Игорь Брынцалов поздравил членов «Единой России» с днем рождения партии

«Уже 24 года партия объединяет тех, кто вносит свой вклад в развитие страны, поддерживает курс нашего президента Владимира Путина», — отметил Брынцалов в своих соцсетях.

Он напомнил, что в Подмосковье партия объединяет десятки тысяч участников, а также сторонников и активистов «Молодой Гвардии Единой России».

«Мы гордимся тем, что наши ряды постоянно растут, что плечом к плечу с нами работает все больше участников специальной военной операции. Вместе мы делаем все, чтобы регион всегда был в лидерах, чтобы жизнь каждого жителя Подмосковья становилась только лучше», — подчеркнул Брынцалов.

Он поздравил однопартийцев и пожелал, что их идеи всегда воплощались в реальные дела, а также поблагодарил коллег, которые отправились на СВО.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт форуму областного отделения «Единой России».