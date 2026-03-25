Игорь Брынцалов поздравил сотрудников Росгвардии Подмосковья с 10-летием ведомства

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии Подмосковья с 10-летием ведомства, а также вручил им награды.

Торжественное мероприятие прошло в концертном зале Молодежного культурно-досугового центра. В его рамках Брынцалов вручил награды Мособлдумы.

Он отметил, что в 2025 году росгвардейцы провели более 6 тыс. спецопераций и обезвредили 4 тыс. преступников. Под их защитой находится около 90 тыс. режимных объектов. За годы было отработано более 75 тыс. тревожных сигналов, также задержаны 50 тыс. нарушителей.

«За этими цифрами — спокойствие на улицах наших городов, уверенность людей в завтрашнем дне. Отдельных слов благодарности заслуживает работа росгвардейцев в рамках специальной военной операции», — подчеркнул Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил бойцов в Нахабино и поздравил их с 23 февраля.