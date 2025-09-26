Игорь Брынцалов: в Подмосковье работают 33,5 тыс. воспитателей

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в преддверии Дня работников дошкольного образования поблагодарил подмосковных воспитателей за их труд.

«В этот день мы выражаем искреннюю признательность тем, кому доверяем самое дорогое – своих детей», – сказал он.

Он добавил, что воспитатели — это наставники, которые помогают детям делать их первые шаги в познании мира.

По словам Брынцалова, в дошкольных учреждениях региона работают 33,5 тыс. воспитателей. Для таких специалистов в регионе предусмотрены различные меры поддержки, в том числе выплаты молодым специалистам и молодым работникам, ежемесячные доплаты за напряженный труд.

