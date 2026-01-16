Игорь Брынцалов вручил ордена Мужества семьям погибших участников СВО

Мероприятие провели в здании администрации. В нем также приняли участие глава муниципалитета Сергей Юров, председатель Ассоциации ветеранов СВО региона Кирилл Лосунчуков, глава местного отделения Ассоциации Иван Клещерев.

Брынцалов вручил ордена Мужества восьми семьям. Также были вручены медаль Суворова и медаль «За храбрость» II степени. После этого вручили удостоверения новым членам Ассоциации ветеранов СВО. Затем глава округа вручил военнослужащим почетные грамоты и медаль Жукова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил государственные награды добровольцам подразделения БАРС.