Импортозамещающее производство по переработке какао бобов запустят в Егорьевске
Фото: [Медиабанк МО]
Компания ООО «ИНТЕРМАРЕ» запустит импортозамещающее производство по переработке какао-бобов в Егорьевске к 2027 году, для этого ей предоставили участок по программе «Земля за 1 рубль». Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
«Имущественная поддержка региона в рамках программы «Земля за 1 рубль» обеспечит инвестора необходимыми площадями для строительства производственного комплекса», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В реализацию проекта вложат 445 миллионов рублей. Производственное здание и складское помещение возведут на участке площадь, которого составляет 2,3 гектара. Учредителями компании являются владельцы ООО «Кондитерская фабрика «ПОБЕДА». После реализации проекта она сможет производить шоколад из собственного сырья.
Отметим, что подобрать участок под производственный объект можно на инвестиционной карте региона.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.