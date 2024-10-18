Импортозамещающее производство по переработке какао бобов запустят в Егорьевске

Компания ООО «ИНТЕРМАРЕ» запустит импортозамещающее производство по переработке какао-бобов в Егорьевске к 2027 году, для этого ей предоставили участок по программе «Земля за 1 рубль». Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Имущественная поддержка региона в рамках программы «Земля за 1 рубль» обеспечит инвестора необходимыми площадями для строительства производственного комплекса», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В реализацию проекта вложат 445 миллионов рублей. Производственное здание и складское помещение возведут на участке площадь, которого составляет 2,3 гектара. Учредителями компании являются владельцы ООО «Кондитерская фабрика «ПОБЕДА» . После реализации проекта она сможет производить шоколад из собственного сырья .

Отметим, что подобрать участок под производственный объект можно на инвестиционной карте региона.

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