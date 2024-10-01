Импортозамещающее производство сухих молочных смесей запустят в Подмосковье

В Можайском округе построят современный высокотехнологичный комплекс по производству сухих молочных смесей, которые являются заменителями грудного молока для, импортозамещающий проект реализуют на участке рамках региональной программы «Земля за 1 рубль». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общий объем инвестиций в реализацию масштабного проекта по запуску производства сухих адаптированных молочных смесей для детского питания оценивается в 11,2 миллиарда рублей. Для жителей Подмосковья будет создано около 180 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, завершить работы планируют в 2027 году, продукцию будут поставлять по всей России и на экспорт, производство запустят по технологии полного цикла из отечественных ингредиентов. Проект реализуют российские и иностранные инвесторы, помощь в подборе земельного участка им оказала Корпорация развития Московской области (КРМО).

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