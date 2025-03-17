Информация о расписании и передвижении автобусов теперь доступна на «Доброделе»

В приложении «Добродел» начал работать новый сервис, с помощью которого можно отслеживать движение общественного транспорта. Об обновлении рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Новый сервис доступен в разделе «Услуги», далее — «Общественный транспорт». Он предоставляет информацию о расписании, передвижении и остановках автобусов региона, объединяя более 1,9 тыс. маршрутов.

В министерстве отметили, что при использовании сервиса можно добавить тот или иной маршрут в избранное. После этого на телефон будут поступать уведомления о задержках или случаях схода автобуса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе необходимо увеличить количество автобусов, которые курсируют до станций Московского центрального диаметра.