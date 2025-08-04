Инна Федотова назначена врип главы Клина

В Клину назначили временно исполняющего полномочия главы. Согласно распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева, им стала Инна Федотова.

До этого Инна Федотова занимала пост советника губернатора Московской области (в ранге министра). Кроме того, она возглавляла областное Министерство жилищной политики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о смене глав в Долгопрудном и Жуковском. Долгопрудный возглавил Олег Сотник, а Жуковский — Андроник Пак.