Инновационное предприятие по переработке мяса построили в Ногинске
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
Инновационное предприятие по переработке мяса построили в Ногинске. Подробнее о производстве рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.
На участке в 2,5 га построили цех полного цикла переработки мясного сырья. Его площадь превышает 4 тыс. кв. м. Также возвели инженерный комплекс, склады, производственную лабораторию.
На предприятии будут производить до 24 тонн топленых жиров и мясной муки в год. В ходе производства будет применяться инновационный принцип для безотходного производства. Побочное сырье мясопереработки станет сырьем для производства вторичной продукции — высокобелковых кормов для животных.
