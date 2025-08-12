Инновационное предприятие по переработке мяса построили в Ногинске. Подробнее о производстве рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

На участке в 2,5 га построили цех полного цикла переработки мясного сырья. Его площадь превышает 4 тыс. кв. м. Также возвели инженерный комплекс, склады, производственную лабораторию.

На предприятии будут производить до 24 тонн топленых жиров и мясной муки в год. В ходе производства будет применяться инновационный принцип для безотходного производства. Побочное сырье мясопереработки станет сырьем для производства вторичной продукции — высокобелковых кормов для животных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового животноводческого комплекса в Сергиевом Посаде.