Инновационную лестницу для электромонтеров разработали в Сергиевом Посаде

Специалисты Сергиево-Посадского производственного отделения «Мособлэнерго» создали инновационную лестницу для электромонтеров, которая исключает риски проводимости электротока. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области

Для работы под напряжением нельзя использовать металлические лестницы, а их пластиковые аналоги длиной более 3 м весят свыше 40 кг. Новая лестница гибридная. Ее верхняя секция изготовлена из изоляционного пластика, а нижние секции — из облегченного алюминия. В результате лестница весит 28 кг. Ее длина регулируется, а ступени покрыты антискользящим материалом.

Опытные образцы уже успешно прошли испытания и получили сертификат соответствия.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в области реализуют масштабную программу по электроснабжению.