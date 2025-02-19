Иномарка столкнулась с маршруткой в Чехове

В ГУ МВД России по Московской области сообщили о дорожной аварии в Чехове. На участке дороги столкнулись иномарка и рейсовый автобус. В результате пострадали три человека.

Инцидент произошел утром 19 февраля. На 6-м км дороги М-2 «Крым» автомобиль Mazda выехал на встречную полосу и врезался в автобус «Луидор».

Травмы получили два пассажира и один водитель. Всем была оказана необходимая медпомощь.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Солнечногорске в дорожной аварии погибли три человека. ДТП произошло дороге М-11 «Нева».