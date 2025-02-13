Три человека погибли в дорожной аварии в Солнечногорске

Три человека стали жертвами дорожной аварии в Солнечногорском городском округе. Как сообщили в ГУ МВД России по Московской области, ДТП произошло на 51-м км дороги М-11 «Нева».

Днем в четверг на указанном участке дороги автомобиль Opel выехал на полосу встречного движения. Там он врезался автомобиль Skoda. В результате лобового столкновения погибли водители иномарок, а также пассажир Skoda.

В областной прокуратуре сообщили, что водитель Opel подъехал к пункту взимания платы, после чего развернулся и продолжил движение по полосе встречного движения, где врезался во вторую иномарку. По факту аварии началась проверка.

Ранее сообщалось, что днем 13 февраля в Воскресенске в результате ДТП погибла пожилая женщина.