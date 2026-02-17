Иностранца, подозреваемого в кражах, задержали в Одинцово

В Одинцово задержали иностранца 1993 года рождения по подозрению в кражах из квартир. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

В начале февраля в полицию обратилась жительница дома на Луговой улице в Заречье. Женщина рассказала, что из ее квартиры украли 350 тыс. рублей. Спустя две недели в этом же доме была совершена попытка еще одной кражи и похитителя задержали.

Злоумышленника доставили в территориальный отдел для разбирательства. Им оказался гражданин одной из республик Средней Азии, который до этого занимался ремонтом в квартирах.

На мужчину завели уголовное дело. Сейчас устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.

