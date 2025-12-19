Инспекторы эконадзора Подмосковья пресекли нарушения в Люберцах, Чехове и Одинцово

Нарушения в трех округах Подмосковья — Люберцах, Чехове и Одинцово — пресекли после вмешательства Министерства экологии и природопользования Московской области.

Так, в Люберцах возле Дзержинского устранили незаконные свалки на 10 земельных участках и снесли ограждения, которые мешали доступу жителей к притоку Москвы-реки.

В Одинцово так же ликвидировали навал мусора у 44-го километра Минского шоссе. В Чехове выявили факт незаконного сжигания отходов и демонтировали устройство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по оздоровлению лесов региона.