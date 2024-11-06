Инспекторы Гостехнадзора Подмосковья выявили подделку удостоверения тракториста-машиниста

Инспекция управления Гостехнадзора Министерства экологии и природопользования по городским округам Орехово-Зуевский и Павловский Посад зафиксировала факт подделки удостоверения тракториста-машиниста. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Инцидент произошел накануне, когда гражданин в ходе технического осмотра показал свой документ. Информацию о подделке направили в отдел Госавтоинспекции УМВД России по Орехово-Зуевскому округу, чтобы специалисты провели расследование и приняли решение о последствиях. Нарушителю могут грозить лишение права управления транспортными средствами и административные штрафы.

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