Интерактивную карту новогодних ярмарок представили в Московской области

В Подмосковье создали интерактивную карту новогодних ярмарок, на которых жители смогут приобрести подарки, елочные украшения и не только. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что в общей сложности в этом сезоне в регионе будут работать 84 новогодние площадки. Самые крупные ярмарки организуют в Истре, Подольске, Раменском и Щелкове. Первые мероприятия уже проходят в Талдоме в микрорайоне Юбилейный, возле дома 13 и в Пушкинском округе — в дачном поселке Ашукино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.