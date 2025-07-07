Инвестблоки Подмосковья и Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве

Инвестблоки Подмосковья и Самарской области будут сотрудничать

Официально

Фото: [Мининвест МО]

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и Министерство промышленности и торговли Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в подмосковном ведомстве.

Подписание состоялось в ходе Международной промышленной выставки «Иннопром».

Согласно подписанному документу, инвестиционные блоки обоих регионов будут развивать сотрудничество в промышленном производстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие соглашения о сотрудничестве были подписаны с инвесторами из Китая.

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