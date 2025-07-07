Инвестблоки Подмосковья и Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве
Инвестблоки Подмосковья и Самарской области будут сотрудничать
Фото: [Мининвест МО]
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и Министерство промышленности и торговли Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в подмосковном ведомстве.
Подписание состоялось в ходе Международной промышленной выставки «Иннопром».
Согласно подписанному документу, инвестиционные блоки обоих регионов будут развивать сотрудничество в промышленном производстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие соглашения о сотрудничестве были подписаны с инвесторами из Китая.