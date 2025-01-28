Инвестор из Китая запустит в Подмосковье новое производство

Компания TORKLINK CONTROLS (является единственным стратегическим партнером FLOWINN, ведущего китайского производителя электроприводов в России и странах СНГ) запустит новое производство на территории индустриального парка «Есипово», управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области (КРМО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более 100 млн рублей. На новом предприятии в городском округе Солнечногорск компания запустит сборочное производство электроприводов для трубопроводной арматуры. После ввода новой площадки в эксплуатацию там будет создано около 60 рабочих мест для жителей округа», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для размещения производственных мощностей был выбран цифровой промышленный коворкинг в формате Light Industrial, их планируют ввести в эксплуатацию до конца 2025 года. Генеральный директор компании TORKLINK CONTROLS Александр Серов уточнил, что площадь производственно-складского бокса составит 750 кв. м.

«Благодаря созданной на территории индустриального парка «Есипово» инженерной инфраструктуре, цифровым и технологическим сервисам новые резиденты могут запустить производство в кратчайшие сроки», — отметил партнер ХСА Артем Петрухин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.