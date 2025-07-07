Инженер из Королева приобрел квартиру по «Соципотеке»

Ведущий инженер АО «Научно-производственное объединение измерительной техники» Сергей Медведев приобрел собственную трехкомнатную квартиру в Королеве в рамках программы «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Специалист уточнил, что узнал о ней от коллег и решил принять участие. Теперь он готовится к переезду вместе с семьей.

«Квартиру купили на вторичном рынке, доделываем в ней ремонт и в июле переедем. В нашей семье подрастает двое детей, поэтому при выборе нового жилья было важно, чтобы поблизости была вся необходимая инфраструктура», — отметил Сергей.

Напомним, что узнать подробнее об условиях получения соципотеки можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.