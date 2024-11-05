Ирина Фаевская: около 300 человек из ПВР Подмосковья посетили шоу «Богатыри»
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО]
Порядка трехсот человек, проживающих в пунктах временного размещения Подмосковья, посетили шоу «Богатыри», рассказала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.
Мероприятие прошло в минувшую субботу. На премьеру приехали дети и взрослые из ПВР, организованных в Люберцах, Коломне, Подольске, Клину, Волоколамске и Пушкино.
«Очень важно детям прививать любовь к Родине и интерес к истории страны. Шоу „Богатыри“ — это еще одна возможность показать нашим детям мир русских сказаний, в которых важны моральные ценности, любовь к Родине и вера в победу», — отметила Фаевская.
Она выразила благодарность генпродюсеру шоу Наталье Локтевой для предоставленную жителям ПВР возможность посетить мероприятие.