Ирина Фаевская: около 300 человек из ПВР Подмосковья посетили шоу «Богатыри»

«Очень важно детям прививать любовь к Родине и интерес к истории страны. Шоу „Богатыри“ — это еще одна возможность показать нашим детям мир русских сказаний, в которых важны моральные ценности, любовь к Родине и вера в победу», — отметила Фаевская.