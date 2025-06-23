Ирина Фаевская организовала правовой квест для воспитанников лагеря «Литвиново»

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская организовала правовой квест для воспитанников детского оздоровительного лагеря «Литвиново» в Наро-Фоминске.

Участниками квеста стали 200 ребят со всего региона. Для них были организованы задания на логику, знание своих прав и обязанностей, физическую подготовку.

«Мы посетили площадки квеста, в этом году их 20, и наблюдали за тем, как ребята проходят станции — это было очень увлекательно. Ребята активно проходили задания», — рассказала Фаевская.

В лагере каждый день проводят мероприятия для воспитанников, в число которых входят и дети участников СВО. Учреждение сотрудничает с театрами и различными организациями.

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