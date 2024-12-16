Ирина Фаевская: основной запрос жителей ПВР «Родник» — подтверждение трудового стажа
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Королев]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская совместно с представителями Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ пообщалась с людьми, которые проживают в пункте временного размещения «Родник». Он расположен в Королеве.
В рамках визита были проверены условия проживания граждан. Также состоялся личный прием, в ходе которого все желающие могли задать специалистам актуальные вопросы.
«Послушали жителей из ДНР и ЛНР. Какие проблемы у них есть. Основная проблема — это, конечно, подтверждение трудового стажа для назначения пенсии», - отметила Фаевская.
Омбудсмен добавила, что контакты обратившихся были записаны. Людям окажут юридическую помощь.