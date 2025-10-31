Ирина Фаевская поддержала инициативу Молодежного совета по повышению цифровой грамотности жителей
Омбудсмен Подмосковья поддержала проект Молодежного совета «ЦифроВнук»
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская поддержала инициативу Молодежного совета по повышению цифровой грамотности жителей — проект «ЦифроВнук».
Первый мастер-класс в рамках проекта прошел в Одинцово. В нем приняли участие члены местного клуба программы «Активное долголетие». Темой занятия стали мошенничества. Для урока организаторы нашли записи разговоров с аферистами и даже сгенерировали голоса известных артистов, чтобы показать пенсионерам возможности ИИ.
«Ребята очень ответственно подошли к своей работе, стараясь сделать информацию не только полезной, но и интересной. Молодцы, я желаю им успехов в масштабировании ЦифроВнука, чтобы как можно больше наших жителей серебряного возраста стали участниками нашего проекта», — отметила Фаевская.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность развития проекта «Активное долголетие».