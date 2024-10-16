Ирина Фаевская помогла школьнице из Сергиева Посада перейти на домашнюю форму обучения

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла учащейся одной из школ Сергиева Посада восстановить право на получение образования. С соответствующей просьбой обратилась бабушка ребенка.

Жительница рассказала, что ее внучке, которая учится в десятом классе, необходимо перейти на домашнюю форму обучения в связи с состоянием здоровья. Однако в администрации школы учащейся в этом отказали.

Омбудсмен региона обратилась в администрацию муниципалитета. В результате вопрос был оперативно решен, и девочка была переведена на домашнее обучение.