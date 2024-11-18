Ирина Фаевская приняла участие во Всероссийском координационном совете омбудсменов

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская вошла в число участников Всероссийского координационного совета омбудсменов. В его рамках были подняты вопросы защиты прав жителей при получении медпомощи.

Как рассказала в ходе заседания уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, ей каждый год поступает свыше трех с половиной тысяч обращений, которые связаны с нарушением прав в сфере здравоохранения.

По словам Фаевской, указанные темы касаются всех жителей страны, в том числе жителей Подмосковья. Она добавила, что особого внимания требуют вопросы оказания поддержки бойцам СВО.