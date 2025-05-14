Ирина Фаевская присоединилась к Всероссийскому координационному совету омбудсменов в Екатеринбурге
Омбудсмен Подмосковья принимает участие во всероссийском совете уполномоченных
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская присоединилась к Всероссийскому координационному совету омбудсменов. Он проводится в Екатеринбурге.
В рамках мероприятия участники обсудят защиту прав участников и ветеранов боевых действий, а также вопросы обеспечения для них качественной медпомощи и реабилитации.
В ходе первого дня работы совета омбудсмены приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню в Широкореченском военно-мемориальном комплексе. Также они осмотрели местный центр реабилитации инвалидов.
Ранее сообщалось, что Ирина Фаевская провела встречу с участниками СВО в одном из госпиталей региона.