Ирина Фаевская присоединилась к Всероссийскому координационному совету омбудсменов в Екатеринбурге

Фото: [ пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО ]

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская присоединилась к Всероссийскому координационному совету омбудсменов. Он проводится в Екатеринбурге.

В рамках мероприятия участники обсудят защиту прав участников и ветеранов боевых действий, а также вопросы обеспечения для них качественной медпомощи и реабилитации.

В ходе первого дня работы совета омбудсмены приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню в Широкореченском военно-мемориальном комплексе. Также они осмотрели местный центр реабилитации инвалидов.

Ранее сообщалось, что Ирина Фаевская провела встречу с участниками СВО в одном из госпиталей региона.