Ирина Фаевская встретилась с бойцами СВО в одном из госпиталей Подмосковья

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела встречу с участниками СВО в одном из военных госпиталей региона. Вместе с ней бойцов навестил заместитель военного прокурора военной прокуратуры Солнечногорского гарнизона Сергей Жовнирук.

В рамках встречи военнослужащим рассказали, какие меры поддержки доступны для них в области. Также бойцы задали актуальные для них вопросы. Все обращения были приняты в письменном виде.

«В госпитале условия максимально комфортные, чувствуется индивидуальный подход к каждому пациенту, хочется пожелать нашим ребятам крепкого здоровья, чтобы они поскорее восстановились», — отметила Фаевская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о региональных мерах поддержки, которые доступны бойцам СВО в Московской области. Их число в регионе превышает 30.