Ирина Фаевская провела личный прием жителей

Фото: [ Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в МО ]

Личный прием граждан провела уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская. Со своими вопросами к ней обратились жители Одинцово, Красногорска и Ленинского округа.

Жителей беспокоили вопросы в жилищной и коммунальной сферах, касательно пенсии и защиты прав отдельных категорий граждан.

Всем обратившимся дали подробные разъяснения. Если вопрос требовал более детального рассмотрения, по нему принимали письменное обращение.