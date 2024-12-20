Ирина Фаевская провела личный прием жителей
Фото: [Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в МО]
Личный прием граждан провела уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская. Со своими вопросами к ней обратились жители Одинцово, Красногорска и Ленинского округа.
Жителей беспокоили вопросы в жилищной и коммунальной сферах, касательно пенсии и защиты прав отдельных категорий граждан.
Всем обратившимся дали подробные разъяснения. Если вопрос требовал более детального рассмотрения, по нему принимали письменное обращение.
«Будем разбираться, чтобы помочь восстановить права жителей в соответствии с законодательством», — подчеркнула Фаевская.