Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, можно ли направить маткапитал на покупку квартиры, требующей ремонта. С соответствующим вопросом к омбудсмену обратилась жительница Черноголовки Евдокия.

По словам Фаевской, средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий. При этом помещение должно быть расположено на территории России и быть пригодным для жилья. Его необходимо оформить в общую собственность свою и детей.

При рассмотрении заявления о распоряжении средствами маткапитала Фонд пенсионного и социального страхования России направит запрос в соответствующие органы о пригодности приобретаемого помещения для проживания. Если помещение непригодно для проживания или расположено в аварийном доме, направить на его покупку средства маткапитала нельзя.

Таким образом, если квартира находится на территории РФ, требует ремонта, но пригодна для проживания и не находится в аварийном доме, ее можно купить за счет средств маткапитала.