Ирина Фаевская рассказала, можно ли вернуть деньги за неиспользованный билет на зрелищное мероприятие

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, можно ли вернуть деньги за неиспользованный билет на концерт или другое зрелищное мероприятие. С таким вопросом к омбудсмену региона обратилась жительница Ногинска.

По словам Фаевской, сумма возврата зависит от того, когда и по какой причине вернули билет. Так, если билет вернуть не позднее чем за 10 дней до мероприятия, можно получить его полную стоимость, если не позднее чем за пять дней — то как минимум 50% от стоимости. Если же билет вернуть менее чем за пять дней, но не позднее чем за три дня, то сумма возврата составит не менее 30% от полной стоимости билета.

При возврате билета менее чем за три дня организация имеет право не возвращать посетителю его стоимость. Однако посетитель может потребовать возврата денег, если он возвращает билет в связи со своей болезнью либо в связи со смертью члена семьи или близкого родственника. Для этого заявление должно быть подано не позднее дня проведения мероприятия, а уважительные причины отказа должны быть подтверждены документально.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе летом пройдет множество культурных мероприятий.